Citigroup: чтобы началось сокращение добычи нефти, WTI должна стоить дешевле $30

По мнению экспертов Citigroup Inc., цены на нефть в США, которые недавно падали до шестилетних минимумов, должны снизиться еще больше, чтобы производители начали сокращать добычу. "Я бы не удивился, если бы цены на WTI упали ниже $30 в этом году, прежде чем восстановиться, - сказал руководитель группы анализа сырьевых рынков Эд Морс на нефтяной конференции в Нью-Йорке. - Не видно, чтобы добыча в странах, не входящих в ОПЕК, сокращалась. Кардинального разворота, за исключением Мексики, не произошло".

В нефтехранилищах США по-прежнему находится примерно на 90 млн баррелей больше, чем в среднем было за последние 5 лет, а добыча сырья проходит на 8% активнее, чем в прошлом году. Избыток предложения нефти усугубляет то, что ОПЕК держится за свою долю рынка и не хочет вступать в ценовую борьбу.

В пятницу днем фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре к 15:09 мск торговались на уровне $42,26 за баррель (-0,72%), а на Brent – на уровне $47,17 (-0,81%).