Азиатские фондовые индексы, кроме Hang Seng, в пятницу выросли

Инвесторы второй день подряд благосклонно реагируют на фондовый рост в Китае и Америке, поэтому в целом фондовая Азия сегодня торговалась в плюсе.

Shanghai Composite вырос сегодня на 4,9%. Китайское правительство усиливает меры денежно-кредитного стимулирования. Так, Народный Банк Китая скупал акции «голубых фишек» и потребовал от государственных банков покупать больше юаней от его имени. Аналитики рынка считают, что заслуга сегодняшнего фондового роста в Китае принадлежит именно регулятору, поскольку «у настоящих покупателей еще не окрепло доверие». Несмотря на быстрый рост за последние два дня, по итогам недели индекс упал на 7,8%, так и не сумев отыграть обвал понедельника и вторника. По словам экспертов, рынок может снова понизиться, если инвесторы почувствуют снижение правительственной поддержки рынка и сбросят акции.

Рост нефтяных котировок вывел вперед энергетические компании Китая: Sinopec прибавила 5,9%; PetroChina выросла более чем на 4%.

Горнодобывающая и металлургическая отрасли Китая переживают глубокую коррекцию, но остальная часть промышленного сектора выглядит получше.

Hang Seng по итогам дня снизился на 1,04%. Доверие инвесторов остается шатким.

Nikkei вырос на 3%. Японский рынок подкреплялся сегодня не только общим укреплением фондовых индексов региона, но и волной решений по сделкам. Japan Display прыгнул вверх на 7% на отчетах о покупке бизнеса Sharp по изготовлению ЖК-мониторов. Проектная компания Chiyoda выросла на 6%: была согласована сделка о покупке 50%-ной доли одного из бизнесов нефтесервисного концерна Ezra Holding.

Также инвесторы реагируют на смешанную макростатистику за июль, опубликованную сегодня. Расходы домохозяйств упали на 0,2% в год, при этом ожидался рост на 1,3%. Есть и позитивные данные: потребительские цены в годовом выражении остались на прежнем уровне, вопреки ожиданиям падения, а розничные продажи тоже выросли сильнее, чем ожидалось.

S&P/ASX прибавил 0,4%. Австралийский индекс закрылся на восьмидневном максимуме и сегодня рос уже четвертую сессию подряд. Рост был ограничен за счет падения котировок двух крупных кредиторов — Australia New Zealand Banking и Westpac.

Объявление о прогрессе в сокращении расходов и росте производства подтолкнуло котировки Iron Ore на 19% вверх.

Kospi вырос на 1,5%. Рынок Южной Кореи тоже рос четвертый день. По итогам недели он прибавил 3,3%. Samsung Electronics прибавила 1,3%, Posco увеличила капитализацию на 3,6%.



