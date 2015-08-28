Глава ФРБ Кливленда Л.Местер: прогноз на подъем ставок в сентябре все еще в силе

По словам президента Федерального резервного банка Кливленда Лоретты Местер, американская экономика все-таки готова к небольшому повышению базовой процентной ставки, несмотря на недавний спад на мировых рынках. Ее слова приводит газета The Wall Street Journal: "Я хотела бы за время до сентябрьского заседания Федрезерва оценить экономическую информацию, включая данные о недавней волатильности рынков и причинах, которые за этим стоят, - говорит она. - Однако пока эти события не изменили моего мнения об устойчивости американской экономики, которая говорит в пользу подъема базовой ставки".

Месяц назад Местер заявляла, что экономика США справится с повышением ставки. Такого же мнения она придерживается и сейчас, при этом осознавая, какие риски при этом несет в себе турбулентность финрынков и слабеющие зарубежные экономики. Но в связи с падением цен на нефть и укреплением доллара, по мнению Местер, подъем инфляции к целевым 2% займет больше времени, чем ожидалось ранее. Прежде она говорила, что инфляция в США вернется к 2% к концу 2016 года, но теперь это займет гораздо больше времени.

Довольно сильный импульс к росту, кажется, дают недавние статданные по американской экономике — это показатели динамики ВВП, заказов на товары длительного пользования, потребительских расходов и уровня доверия. "Риск ухудшения моих прогнозов связан с волатильностью рынков, однако базовый прогноз для экономики, возможно, изменился недостаточно, чтобы оказать влияние на мое мнение в отношении политики по ставке", - заявила она.

Очередное заседание Федерального комитета по открытым рынкам состоится 16-17 сентября.

