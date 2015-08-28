Американские индексы выросли вчера на хороших отчетах по экономике США

В четверг торги на американских фондовых площадках завершились ростом — индикаторы поднялись более чем на 2,2%, причем подъем Standard & Poor's 500 за последние два дня стал максимальным с 2009 года (6,4%). В качестве катализаторов такого роста экономисты отмечают хорошее настроение на других рынках акций, а также позитивные статданные по экономике США. Министерство торговли США сообщило, что рост ВВП во втором квартале составил 3,7% при прогнозе только в 3,2%. Кроме того, снизилось число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице - на 6 тыс., до 271 тыс., тогда как эксперты ожидали снижение только на 3 тыс.

По итогам торгов четверга индекс Dow Jones Industrial Average подрос на 2,27%, Standard & Poor's 500 — на 2,43%, Nasdaq Composite — на 2,45%. Все подындексы S&P 500 вчера поднялись. В лидерах роста - сырьевые компании, чьи акции поднялись на фоне роста цен на металлы и нефть эталонных марок более чем на 10%.

Акции Freeport-McMoRan Inc. взлетели за день на 29%, когда производитель меди заявил, что планирует снизить капитальные затраты в следующем году. Акции представителей нефтяной отрасли Consol Energy Inc. и Transocean Ltd. выросли более чем на 11%, Chevron Corp. - на 6,2%, Appache Corp. и Halliburton Co. - на 8%. Бумаги сети ювелирных магазинов Signet Jewelers подорожали благодаря сильной отчетности на 14,5%.

Акции сервиса платного видео-вещания Netflix Inc. поднялись на 6,8%. Бумаги Apple Inc. выросли на 2,9%, когда СМИ сообщили о том, что 9 сентября состоится очередная пресс-конференция, где, возможно, представят новинки (это может быть новый iPhone и Apple TV). Ценные бумаги Tiffany & Co. упали вчера на 2,1%, когда компания объявила о снижении чистой прибыли в мае-июле на 15%.