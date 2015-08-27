ВВП США вырос во втором квартале на 3,7%

Во втором квартале экономика США расширилась сильнее, чем предполагалось первоначально. По прежним оценкам Минторга, ВВП вырос на 2,3%. Экономисты The Wall Street Journal прогнозировали рост на 3,3%. Однако реальное положение вещей оказалось лучше самых оптимистичных оценок: экономика страны с апреля по июнь расширилась на 3,7%. Об этом свидетельствует уточненный отчет о состоянии американской экономической системы, который опубликован сорок минут назад.

Видимо, повторяется аналогичная схема 2014 года, когда экономика США споткнулась в начале года, а потом испытала резкий отскок вверх.

Рост экономики во втором квартале поддерживался практически всеми секторами. В первую очередь, были пересмотрены данные по инвестициям в бизнес, государственные и потребительские расходы, объемы импорта. Все эти цифры оказались выше предварительных оценок.

По последним данным, инвестиции в бизнес показали рост расходов на строительство, оборудование, научные исследования и разработки.

Возможно, росту способствовало усиление корпоративной отчетности. Корпоративные прибыли после налогообложения выросли на 5,1% по сравнению с первым кварталом, а в годовом выражении рост прибыли составил 7,3%.

Расходы потребителей во втором квартале выросли на 3,1% (ранее сообщалась цифра в 2,9%). Признаки улучшения потребительского доверия появились на фоне роста рынка труда и снижения цен на бензин.

Экспорт товаров и услуг во втором квартале вырос на 5,2%, а импорт — на 2,8%.

25 сентября, возможно, появится очередная редакция отчета об экономике США за второй квартал — это будет уже третье обновление. Между тем, вышедшие сегодня данные станут основой для решения чиновников ФРС о том, пора ли уже повысить процентную ставку, впервые с 2006 года. Следующая встреча руководства регулятора состоится 16 — 17 сентября.