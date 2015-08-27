Американские фондовые индикаторы выросли вчера на 4-4,2%

В среду фондовая Америка закрылась позитивно, причем рынок вновь показал максимальный за четыре года рост. Акции поддержали последние сильные отчеты по экономике США и снижающиеся ожидания подъема процентной ставки ФРС в следующем месяце. Участники рынка все меньше верят в то, что регулятор решится поднять ставки на заседании 16-17 сентября, особенно после заявлений президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли, который сказал, что аргументы в пользу повышения ставки стали менее вескими из-за недавних событий на мировых финансовых рынках. "С моей точки зрения, в данный момент возможность принятия Федрезервом решения о нормализации политики на сентябрьском заседании кажется менее убедительной", - заявил вчера Дадли.

По итогам торгов в среду индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 3,95%, Standard & Poor's 500 — на 3,9%, а Nasdaq Composite — на 4,24%.

В лидерах роста вчера были акции технологических компаний, к примеру, акции Apple Inc., Google Inc. и Intel Inc. выросли больше, чем на 5,5%. бумаги Amazon.com Inc. подскочили в цене на 7,4%. Акции производителей полупроводников Skyworks Solutions Inc., Nvidia Corp. и Avago Technologies Ltd. подорожали на 6,9%. Ценные бумаги банков тоже подорожали - JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. прибавили более 4,8%. Акции поставщика оборудования для нефтяной отрасли Cameron International поднялись вчера на 41%, когда крупнейшая в мире нефтесервисная компания Schlumberger Ltd. объявила о приобретении Cameron за $14,8 млрд.

Все подындексы S&P 500 завершили торги вчера ростом не менее чем на 1,6%. Акции биотехнологических компаний Amgen Inc. и Biogen Inc. выросли на 5,8%. Акции энергетических компаний выросли, несмотря на продолжившееся снижение цен на нефть: стоимость акций Exxon Mobil Corp. подскочила на 5,5%, Chevron - на 4,4%, Chesapeake Energy - на 5,1%. Акции Monsanto Co. подорожали на 8,6%, когда американский производитель сельскохозяйственных химикатов в принципе отказался покупать швейцарскую Syngenta AG.