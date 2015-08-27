Европейские индексы ушли в минус по итогам торгов среды

Вчера на фондовых площадках Европы тенденция к снижению индексов подтвердилась — к концу сессии основные индикаторы региона оказались в красной зоне, хотя днем ранее индексы показали рекордный за 4 года рост. Рынок акций вновь потянули за собой вниз падающие китайские индикаторы - индекс Shanghai Composite в среду опять упал (пятую сессию подряд) на 1,3%.

Падение Stoxx 600 в среду немного сократилось после выхода отчетов из США, показавших неожиданный рост заказов на товары длительного пользования в июне на 2% против ожидавшегося сокращения на 0,4%. "Волатильность сохранится, пока не наступит какая-то ясность, - говорит фондовый менеджер Ofi Gestion Privee Жак Порта. - Инвесторов волнуют девальвация юаня, падение цен на сырье и слабые макроэкрономические отчеты".

По итогам торгов вчера британский индекс FTSE 100 упал на 1,68%, германский DAX - на 1,29% и французский CAC 40 - на 1,40%, а греческий ASE подрос на 0,16%.

Больше всего потерь было в среду у швейцарских акций. Акции производителя удобрений Syntenta AG упали на 18%, когда прошла новость о том, что американская Monsanto отказалась покупать компанию (она хотела купить швейцарскую фирму за $47 млрд). Кроме того, на 8% упали в цене акции швейцарской нефтесервисной фирмы Transocean Ltd, когда компания сообщила о планах приостановить дивидендные выплаты и списать $2,1 млрд в связи с обвалом цен на нефть.

Акции испанской Abengoa SA выросли еще на 18% на новостях об увеличении капитала. За последние 4 торговых дня капитализация фирмы взлетела на 55%.