Американский фондовый рынок открылся ростом

Сразу же после открытия торгов сегодня на Уолл-стрит «большая тройка» индексов подпрыгнула вверх. Сейчас, к 17.08 мск, Nasdaq вырос на 2,30%; S&P 500 - на 2,14%; Dow Jones — на 2,16%.

Инвесторы на Уолл-стрит отреагировали на китайское стимулирование и на вышедшую сегодня американскую макростатистику: базовые заказы на товары длительного пользования за июнь оказались существенно выше ожидаемого уровня.



Сегодняшние события - приятный контраст с началом недели. На фоне всеобщего обвала рынков, американские инвесторы в фондовые бумаги потеряли огромные деньги. S&P 500 за последние полторы недели попрощался с 2 триллионами долларов капитализации, 900 млрд из которых были потеряны в понедельник — вторник.

В данный момент перед общественностью выступает с речью член FOMC, Уильям Дадли. Трейдеры напряженно вслушиваются в его слова, надеясь разглядеть в них намек на информацию о сроках повышения ставки ФРС.

В 17.30 мск выходят данные о запасах сырой нефти США, на которые может отреагировать нефтяной рынок.



