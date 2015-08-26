Федрезерв поднимет ставки в октябре, уверены инвесторы

Чем ближе очередное заседание американского регулятора, тем больше появляется мнений и прогнозов касательно повышения ключевых процентных ставок. Вот и сейчас практически ежедневно выходят то оптимистичные, то очень негативные прогнозы от самых разных экспертов и экономистов. К примеру, аналитики из Barclays Capital думают, что ФРС поднимет ставки не в сентябре 2015 года, как ожидали многие, а только в марте 2016 года. Да и вообще на Уолл-стрит многие были уверены, что сентябрь будет очень интересным месяцем для рынков, однако они почему-то совсем не рассматривали возможность повышения ставки Федеральной резервной системой в октябре. И правда, были предположения насчет сентября и декабря, но теперь именно октябрь стал все чаще появляться в прогнозах трейдеров. Все из-за последних потрясений на финансовых рынках.

Инвесторы говорят, что повышать ставки в сентябре - рано, в декабре — уже проблематично, потому что в конце года обычно бывает сильная нехватка ликвидности. "Внеплановое повышение в октябре вполне возможно, если поднимать ставку в сентябре окажется рано из-за резких колебаний рынка", - сказал директор по стратегии на валютных рынках Bank of Montreal Грег Андерсон.

На данный момент вероятность повышения ставки ФРС в сентябре трейдерами оценивается в 26%, в октябре — уже в 34%, в декабре — в 48,1%.

"Если нервозность на рынках сохранится, на следующем заседании ФРС воздержится от повышения ставок, - уверен профессор университета имени Джонса Хопкинса Джонатан Райт, бывший экономист департамента монетарной политики ФРС. - Скачки котировок становятся все более серьезными, что повышает риски замедления экономического роста и инфляции".