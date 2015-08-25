Рубль немного окреп: доллар ниже 70 руб., евро ниже 80 руб.

Во вторник днем российский рубль понемногу поднимается в рамках коррекции после вчерашнего падения основных мировых рынков. В понедельник курс евро в паре с рублем обновил годовой максимум, а доллар не дошел совсем чуть-чуть до годового пика. Заметная стабилизация цен на нефть, ее попытки коррекции вверх и словесные интервенции сегодня поддерживают курс рубля.

К 15:27 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 69,36 (-2,07%), EUR/RUB - на уровне 79,76 (-3,18%). Нефть к этому времени немного подорожала: фьючерсы на Brent поднялись в цене на 2,94% - до $43,95, на WTI — до $39,52 (+3,36%).

«Передышки» в падении рубля соответственно совпадают с попытками коррекционного роста цен на нефть к уровню $44 за баррель у марки Brent. Сегодня мировые фондовые индексы растут, несмотря на очередное снижение китайского фондового рынка на утренней сессии.

Отчасти рубль поддерживают во вторник словесные интервенции — например, глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявил, что российская экономика нащупала "дно", а итоги четвертого квартала будут заметно лучше третьего.