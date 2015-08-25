Китайские экономисты ждут более сильного падения юаня

На фоне продолжающегося обвала китайских рынков некоторые аналитики Поднебесной уже начали строить прогнозы, в которых учитывают падение курса юаня до 7 юаней за американский доллар к концу 2015 года. Что самое интересное, в 2016 году они ожидают, что за 1 доллар будут давать до 8 юаней. Это значит, что китайская нацвалюта может упасть на 8% к концу этого года и на 20% - к концу следующего.

По прогнозам аналитиков Bloomberg, к концу 2015 года курс юаня составит примерно 6,5 за доллар. Сегодня пара USD/CNY торгуется на уровне 6,4134 к 15:09 мск.

Отдельно отмечается, что эти курсы не являются целевыми для китайского правительства, но появление таких прогнозов уже свидетельствует о том, что Китай запросто может опустить юань еще больше после недавнего снижения на 3% по итогам торгов 11 и 12 августа. Прежде замглавы Народного банка Китая И Ган говорил, что идея, будто власти страны хотят ослабить юань на 10% для поддержки экспорта, является "нонсенсом".



