Вторник полдень.

Добрый день уважаемые читатели. Коротко о главном к этому часу.

В начале этого дня европейские индексы показали положительную динамику, в тоже самое время и валютная пара Евро-доллар снизилась на 400 пунктов, сейчас предпринимая попытки отыграть упущенные позиции. В целом рекомендуем воздержаться от торговли в боковом коридоре 1.1523 - 1.1570. Ждать формирование тренд.

Доллар укрепился по отношению ко всему объему валют более чем на 100 пунктов. Торги в России начались с отметок 70.75 рублей за 1 доллар. Сейчас цена с корректировалась к отметкам 69,7493.

Золото снизилось к котировкам 1149,53 за тройскую унцию, нефть марки Брент торгуется на отметке 43,4 долларов США за баррель.

На рынках трейдеры обсуждают недооцененность мирового роста экономики, кроме того большинство, учитывая события на фондовых рынках Китая, вновь, рассматривают менее рискованные активы - как инструмент сбережения и инвестирования при шторме мирового рынка. Такими инструментами могут выступить валютная пара Евро-доллар, Золото.

25 августа. (Dow Jones). Падение мировых цен на нефть подточило одну из основ стратегии Саудовской Аравии: добывай нефти сколько хочешь и забирай себе долю мирового рынка. Рост спроса, который одно время выглядел значительным, больше таким не кажется, что в основном вызвано опасениями в отношении Китая.

Это вновь поставило перед рынком вопрос, который волновал его в течение более года: сможет ли крупнейший экспортер мира ограничить добычу нефти в надежде стабилизировать цены?

Даже до того, как общее падение рынков продолжилось в понедельник, снижение цен вызвало новые призывы к Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) со стороны Алжира изменить курс и обсудить сокращение добычи.

В понедельник Иран, еще один член ОПЕК, заявил, что одобрит чрезвычайное заседание группы, хотя он неоднократно повторял, что будет увеличивать добычу у себя в стране, как только будут сняты международные санкции, что, возможно, произойдёт позднее в этом году.

Эти призывы адресованы непосредственно Саудовской Аравии, единственной стране, которая способна возглавить усилия, направленные на ограничение добычи. Даже краткосрочные прогнозы для Саудовской Аравии теперь не оправдываются. Сейчас ожидается, что бюджетный дефицит в этой стране в текущем году составит 150 млрд долларов, то есть около 20% от валового внутреннего продукта (ВВП), тогда как в прошлом году он составил всего 3%. Эти данные предоставил Международный валютный фонд (МВФ).

Саудовская Аравия не дала на это официальных комментариев, не продемонстрировав изменений в своих убеждениях.

"Даже если цены продолжат падение, ОПЕК не сократит добычу", - заявил один из руководителей нефтяной отрасли страны в понедельник.

В понедельник фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures Europe упали в цене на 6,1% до 42,69 доллара за баррель, самого низкого значения с марта 2009 года.

Решимость Саудовской Аравии продолжать добывать нефть в рекордных объемах во многом базировалась на расчете, что низкие цены на нефть приведут к задержкам проектов, рассчитанных на добычу нефти с высокой себестоимостью, или даже их отмене. Такие проекты действительно приостанавливаются, однако эта тенденция не носит такого масштаба, которого ожидали многие наблюдатели.

Кроме того, в Саудовской Аравии надеялись на увеличение спроса в ответ на снижение цен на нефть. И это действительно происходит. Международное энергетическое агентство (IEA) ранее в августе сообщило о почти 6-кратном ускорении роста мирового спроса на нефть в первом полугодии этого года по сравнению с первым полугодием прошлого года. Мировая экономика растет, и потребители увеличивают покупки подешевевшего топлива.

Согласно IEA, спрос на нефть в КНР, который с 2000 года по 2014 год формировал 40% общемирового роста потребления нефти, в этом году, вероятно, вырастет меньше, чем ранее, на 3,6%, а в следующем году – на 3,2%.

IEA также повысило оценку китайского спроса во 2-м квартале этого года, отметив более высокое, чем ожидалось, потребление нефти в нефтехимическом и транспортном секторах.

Между тем, в IEA прогнозируют ослабление спроса на многие нефтепродукты во втором полугодии, и эта тенденция, как некоторые полагают, может усилиться быстрее, чем прежде ожидалось.

Учитывая недавние действия китайских властей по поддержке экономики, на рынке складывается впечатление, что у Китая есть ряд внутренних проблем, отмечает Маркус МакГрегор из Conning & Co. "Мы считаем, что тенденции в сфере потребления (довольно) негативные", – добавляет он.

Давление на Саудовскую Аравию может даже усилиться

Рост ВВП Германии во 2-м квартале практически полностью был обусловлен экспортом, что может спровоцировать некоторую обеспокоенность относительно его устойчивости, говорит экономист BNP Paribas Доминик Брайант.

“То, что экономический рост Германии во 2-м квартале был обусловлен экспортом, приведет к обеспокоенности относительно устойчивости этого роста, учитывая риски, с которыми столкнулась мировая экономика”, - отмечает он.

Тем не менее, в BNP Paribas прогнозируют, что внутренний спрос во 2-й половине года вырастет, так как падение цен на нефть повысит покупательную способность немецких потребителей. Брайант также ожидает оживления инвестиций в строительство.

Тем не менее, существует и понижательный риск для экономического роста в 2016 году, связанный с проблемами в Китае.

Некоторые признаки стабильности появились во вторник на мировых рынках, несмотря на резкое понижение основного китайского индекса.

Торги в Шанхае во вторник завершились падением на 7,6%. Основной индекс впервые с декабря упал ниже 3000 пунктов после того, как в понедельник он понес крупнейшие однодневные потери более чем за восемь лет. Японский Nikkei финишировал в минусе на 4,0% после непродолжительного восстановления в течение сессии.

Однако другие рынки стабилизировались – торги в Европе открылись ростом, а американские фондовые фьючерсы тоже повышаются.

Индекс Stoxx Europe 600 набирал 1,6% в начале торгов после падения на 5,3% накануне. Немецкий DAX поднялся на 1,5%, французский САС 40 – на 1,4%, британский FTSE 100 – на 1,6%.

Судя по фьючерсам, Dow Jones Industrial Average и S&P 500 на открытии торгов в США вырастут примерно на 1,9%. Однако масштабы роста блекнут по сравнению с вчерашними резкими флуктуациями.

DJIA рухнул на открытии в понедельник более чем на 1000 пунктов, завершив сессию в минусе на 3,6%.

"Мне кажется, ситуация успокоится в краткосрочной перспективе", – отмечает Гай Фостер, директор по исследованиям в управляющей компании Brewin Dolphin.

Цены на нефть тоже стабилизировались – фьючерсы на Brent торгуются с повышением на 1,9%, по 43,52 доллара за баррель.

Доллар немного восстановился после крупных потерь понедельника. Пара евро/доллар торгуется с понижением на 0,4%, по 1,1547. Пара доллар/иена торгуется с повышением на 0,6%, по 119,387.

- Автор Josie Cox, josie.cox@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.

- Автор Tommy Stubbington, tommy.stubbington@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.

Артем Попов,

Руководитель аналитического отдела Trend news & Уральская Инвестиционная палата