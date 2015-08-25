Золото снижается во вторник

Сегодня котировки золота снижаются. Часть азиатских индексов отскочили от многомесячных минимумов, доллар прекратил жесткую распродажу вчерашней сессии. Сегодня к 11.33 мск тройская унция с поставкой в декабре стоит 1 149,30. Аналитики рынка предупреждают, что если сегодняшняя тенденция сохранится, интерес к покупке золота иссякнет.

До этого аппетит инвесторов к безопасным активам взлетал на фоне глобальной мировой неопределенности, причем буквально на всех рынках — и товарном, и фондовом, и финансовом.

«Текущая рыночная турбулентность удержит ценность золота на определенном уровне, однако долгосрочная перспектива роста маловероятна, потому что участники будут искать ликвидность, продавая все классы активов, включая драгоценные металлы», говорит трейдер MKS Group, Джеймс Гардинер в своей записке для клиентов.

Потенциал для роста золота ограничивает и предполагаемый рост ключевой ставки ФРС, который должен начаться уже в этом году. Об этом вчера в очередной раз сказал и президент ФРБ Атланты, Деннис Локхарт, в своем выступлении.