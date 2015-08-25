Аналитики начали пересматривать свои прогнозы подъема ставки в США

Аналитики в Barclays Capital, инвестиционном подразделении банка Barclays Plc, первыми пересмотрели прогноз сроков повышения ставки ФРС США. По их мнению, регулятор поднимет ставки не в сентябре 2015 года, а в марте 2016 года. Вероятность изменения планов регулятора аналитики связывают с проблемами в мировой экономике.

"Несмотря на то, что мы по-прежнему оцениваем экономическую активность в США как сильную и оправдывающую умеренное повышение ставок, мы полагаем, что Федрезерв едва ли приступит к нормализации кредитно-денежной политики в текущих условиях из-за опасений, что такая мера может дестабилизировать рынки", - говорится в отчете аналитиков Barclays Capital.

В начале августа эксперты оценивали вероятность повышения ставки ФРС в сентябре более чем в 50%, но после девальвации юаня и падения всех фондовых индексов вероятность повышения снизилась - вчера она составляла уже 22%.