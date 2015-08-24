Нефть обваливается в понедельник

Нефтяные котировки продолжают снижение. Сейчас, к 12.50 мск, Brent с поставкой в октябре стоит $43,72; фьючерсы на WTI подешевели до $39,03. На нефтяном рынке происходит масштабная распродажа, вызванная новой волной обвала на китайском фондовом рынке. Глобальная обстановка на товарных, фондовых и финансовых рынках вызывает тревогу о перспективах глобального спроса на нефть.

11%-ное падение шанхайской биржи на прошлой неделе сопровождается полным бездействием китайских властей. Именно это запустило процесс свободного падения на мировых рынках. Аналитики говорят, что сегодняшнее падение нефти связано не с фундаментальными факторами по «черному золоту». Нефть уходит на юг из-за страхов инвесторов о том, что ситуация в Китае вышла из-под контроля властей.

Фьючерсы на WTI с начала месяца подешевели на 17%, Brent потеряла более 10%.

Крупнейшие мировые производители нефти до сих пор не производят никаких движений по ограничению добычи — и даже многолетние минимумы котировок не могут на них повлиять. Министры нефти Ирана и Алжира призывают коллег по ОПЕК провести экстренную встречу картеля, однако Саудовская Аравия и ОАЭ не спешат этого делать.

Тем временем, поставки с Ближнего Востока растут, а иранский министр заявил, что его страна планирует увеличить добычу нефти любой ценой. В знак того, что отношения между Ираном и западными державами улучшаются, посольство в Тегеране вновь открыла Великобритания. Британский министр иностранных дел Филип Хэммонд отправился с деловым визитом в Иран, прихватив с собой представителей крупнейших нефтегазовых компаний. Всё это говорит о том, что иранская нефть в ближайшее время может добавить свою лепту в глобальное перенасыщение рынка.