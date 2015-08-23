Рейтинг аналитиков-оптимистов: почему не нужно верить прогнозам цен на нефть

На этой неделе цены на нефть падали все ниже и ниже, в пятницу, например, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в октябре опускалась до $46,01 за баррель, а цены на WTI вообще падали до $40,66 за баррель. И вот уже многомесячные минимумы были обновлены (в середине января баррель Brent стоил $46,5). Но ведь до сих пор есть чиновники и аналитики, которые твердят: нефть будет стоить $100, а то и все $200 за бочку. Они уверены, что нефтяная эра никогда не закончится. Давайте составим рейтинг таких экономистов — неисправимых оптимистов. И вы увидите, что нефтяные прогнозы сбываются крайне редко.

1. Абдалла аль-Бадри, генеральный секретарь ОПЕК: $200

Руководитель организации стран-экспортеров нефти занимает первое место в рейтинге оптимистов. В начале года, когда цены на нефть опустились на дно, он сделал смелое заявление. Тогда Абдалла аль-Бадри сказал, что хуже уже быть не может, и поэтому котировки скоро начнут расти (тут он был прав — нефть потом немного оклемалась), но он прогнозировал рост цен до $200 за баррель, хотя и добавил, что для этого нужно снизить инвестиции в энергетическую отрасль и сократить добычу, чтобы вызвать дефицит нефти на рынке. Если учесть, что с Ирана вот-вот снимут санкции, снижения предложения нефти ждать не стоит. Кроме того, здесь также важную роль играет Китай как крупнейший потребитель энергоносителей в мире — он в последнее время из-за падения экономики стал закупать гораздо меньше нефти.

2. Алексей Миллер, глава «Газпрома»: $150

Два года назад, в июне 2013 года, руководитель «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что цена на Brent может подняться до $150, а к такому росту должно привести падение добычи в странах Северной Африки. Еще раньше, прямо до кризиса в 2008 году, Миллер предполагал, что нефть поднимется в цене до $250. При такой цене на нефть он ожидал увидеть цену около $1000 за тысячу кубометров газа. Конечно, тогда нефть стоила около $140 за баррель, но уже в начале 2009 года за нее давали меньше $70.

3. Николас Мадуро, президент Венесуэлы: $100

Венесуэла очень сильно пострадала от обвала цен на нефть, и это факт. Бюджет страны почти на 100% зависим от экспорта сырья. Когда упали цены на нефть, удар моментально получило население, потому что даже товары первой необходимости (не говоря уже о продовольствии) приходилось импортировать, а ввоз обеспечивался как раз нефтяными доходами. И вот вдруг доходы сокращаются и возникает дефицит: люди стоят в многочасовых очередях в супермаркеты, чтобы элементарно купить продукты на обед. По итогам 2014 года инфляция в стране выросла до 68,5%. В мае этого года президент Николас Мадуро сказал, что нефть должна стоить не менее $100 за баррель, чтобы стабилизировать бюджет страны. Но пока даже «таинственный проект» правительства Венесуэлы и ОПЕК не дал результатов.

4. Вагит Алекперов, президент компании «Лукойл»: $70

В начале лета Алекперов говорил, что баррель нефти, по его прогнозам, в ближайшие три года будет стоить $60-70 и этот уровень цен он назвал «низким». Именно его прогноз сейчас выглядит вполне оптимистичным, хотя еще в мае Вагит Алекперов называл другую цифру - $75. Впрочем, он отличается осторожностью и более охотно идет вслед за ситуацией на рынке. Но вот что не вяжется с его последним прогнозом, это то, что только в начале года, когда цены падали до минимальных показателей, он напугал многих, когда заявил, что нефть упадет в цене до $25.

5. Аналитики Fitch: $65

По ожиданиям аналитиков международного рейтингового агентства Fitch, в этом году средняя цена Brent составит $65 за баррель. Уже через два года она поднимется до $80. Кстати, в начале года эксперты агентства были более пессимистичны, тогда они прогнозировали только $55 за баррель нефти Brent.

6. Алексей Улюкаев, министр экономического развития России: $60

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев в июне заявил, что в 2015 году цена на нефть будет около $60 за баррель, в 2016 году - уже $75. Надо сказать, что министр довольно тверд в своих взглядах, не поддается панике на рынке. Но базовый прогноз Минэкономразвития остается прежним: $50 за баррель, именно такой ориентир у экономических властей России.

7. Гарри Шиллинг, экономист: $20

В феврале этого года известный экономист Гарри Шиллинг сказал, что американская нефть упадет в цене до $10–20 за баррель. Его логика проста: картели удерживают цены выше равновесного значения, но кроме них есть еще производители, которые в них не входят. Их цель — получить больше, поэтому они пользуются искусственно завышенной ценой, чтобы продавать всё больше и больше. Так и получается, что ОПЕК уже много лет старается по-всякому предотвратить коллапс цен, а США и Канада, например, в это время наращивают добычу и тем самым создают избыток предложения на рынке. Всемирный банк, кстати, тоже придерживается не очень позитивного прогноза — по мнению его экономистов, нефть подешевеет на $10 за баррель, когда с Ирана снимут санкции. «Полное возвращение Ирана на мировой рынок в конечном счете добавит примерно миллион баррелей нефти в день и снизит цены на $10 за баррель уже в следующем году», — говорится в обзоре банка.