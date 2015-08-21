Нефть продолжает дешеветь. Эксперты боятся возвращения 1986 года

Сегодня цены на нефть продолжили начатый путь вниз. Ослабление мировых фондовых рынков и резкое сокращение промпроизводства в Китае ведет обе эталонные марки к многолетним минимумам. К 11.47 баррель Brent c поставкой в октябре стоил 46,26 долларов, фьючерсы на WTI подешевели до $41,05. Сейчас нефть находится на 6,5-летних минимумах.

Для WTI прошедшая неделя — уже восьмая подряд, которую она заканчивает в минусе, это самый долгий спад с 1986 года. Напомним, в конце 1985 года цены на нефть упали до $10–30 за баррель, после того, как ОПЕК увеличила добычу для восстановления своей доли рынка. Многие эксперты и участники рынка говорят, что ощущают своеобразное дежавю, проводя явные параллели с современными событиями. К примеру, генеральный директор BP Боб Дадли еще в конце июля, когда цены на нефть были примерно на 8 долларов выше, чем сегодня, заявлял: «Ощущение, как будто мы вернулись в 1986 год».

Сегодня вышел PMI в производственном секторе Китая, который оказался ниже ожидавшегося значения. Замедление производства во второй по величине экономике мира негативно отразилось на рынке энергоносителей: это может означать снижение спроса. В условиях глобального перепроизводства нефти пониженный спрос неминуемо будет вести к удешевлению продукта.

Аналитики рынка говорят, что единственный луч надежды, который они могут видеть сегодня — это перспектива снижения добычи в США в течение ближайших 12 месяцев. Однако несмотря на обвал нефтяных цен, некоторые взаимные фонды продолжают вкладывать инвестиции в разведку и добычу на сланцевых американских месторождениях. Они надеются на то, что производство скоро резко упадет, и тем самым будет подготовлена почва для отскока черного золота до $65 — 70 за баррель.