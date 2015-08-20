Рубль бьет рекорды: курс доллара дошел до 66,6 руб., курс евро — до 74,1 руб.

По итогам валютных торгов в среду российский рубль в очередной раз обновил минимумы за последние восемь месяцев. Пара USD/RUB превысила отметку в 66 руб., а пара EUR/RUB была выше 74 руб. К закрытию торгов на Московской бирже курс доллара составил 66,605 руб, курс евро — 74,132 руб. Рубль снижался на фоне падения нефтяных котировок, поэтому ничего удивительного в принципе в этом снижении нет.

Недавно помощник президента Владимир Белоусов сказал, что нет никакой возможности оказывать поддержку рублю, хотя сейчас и смысла даже в этом нет, потому что нефтегазовые доходы все еще составляют примерно половину доходов бюджета. Однако, в центробанке РФ отмечают пользу от плавающего курса рубля. Их аргументы заключаются в том, что свободный курс рубля снижает влияние скачков цен на нефть и тем самым позволяет стабилизировать платежный баланс. "Благодаря переходу к плавающему курсу мы в последние несколько месяцев имеем дело с волатильностью на валютном рынке при сохранении довольно низкой месячной и недельной инфляции, а не с банкротствами и безработицей", - сказано в заявлении регулятора.

Кстати, Андрей Белоусов также сказал во вторник: "Если изменится ситуация на валютном рынке в связи со значительным падением цен на нефть - до $40 за баррель, с колебаниями в диапазоне $40-45, - тогда центробанк может притормозить процесс снижения ставки".