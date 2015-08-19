Доллар падает в ожидании отчетов из США и протоколов заседания ФРС

В среду днем американский доллар снижается против основных мировых валют. Рынки таким образом готовятся к публикации отчетов по инфляции и протоколов заседания Федеральной резервной системы. Оба события должны дать новые намеки по поводу сроков повышения ставок.

К 11:23 мск пара EUR/USD выросла на 0,34% - до 1,1062, поднимаясь от недельного минимума, достигнутого во вторник — 1,1016. Доллар также падает против иены (на 0,12%) и швейцарского франка. Индекс доллара снизился на 0,22% - до отметки 96,78.

Участники рынка надеются, что протокол июльского совещания ФРС позволит увидеть какие-то дополнительные намеки о планах регулятора по подъему ставок.

Австралийский доллар восстановил позиции - пара AUD/USD поднялась на 0,24%, до 0,7360. В ходе предыдущих сессий австралийская валюта падала на 6% вслед за очередным обрушением китайских акций. А фунт получил поддержку после выхода отчетов по инфляции, которые укрепили ожидания повышения ставки Банком Англии в ближайшие месяцы. Пара GBP/USD поднялась на 0,17% - до 1,5687.