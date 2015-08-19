Торги в Европе завершились вчера в красной зоне

Фондовая Европа во вторник закрылась в минусе. На этот раз плохо отразились на европейских акциях сильные отчеты о строительстве новых домов в США в прошлом месяце, а также падение цен на нефть и сырьевые товары. Количество новостроек в стране выросло на 0,2% и дошло до рекордной за 8 лет отметки в 1,206 млн домов. По итогам торгов во вторник сводный индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,2%, немецкий DAX потерял 0,22%, французский CAC 40 - 0,27%, британский FTSE 100 — 0,37%.

Акции Glencore Plc подорожали на 3,6%, когда прошла новость о том, что акционер компании Harris Associates LP увеличил свою долю с 1%, до 4,5%. Акции нефтяной компании Royal Dutch Shell упали в ходе торгов на 1,6% из-за снижения нефтяных котировок. Бумаги датского банка Jyske Bank, поднялись на 4,6% на хороших квартальных итогах. Хорошая отчетность также позволила подняться ценам акций разработчика ПО для платежных систем Wirecard AG — его акции подросли на 8,1%.

Лидерами падения стали сырьевые компании, потому что цены на медь и алюминий во вторник обновили своим минимумы с 2009 года. Акции BHP Billiton Ltd., Antofagasta Plc и Rio Tinto опустились в ходе торгов соответственно на 1,9%, 2,1% и 1,4%.

"После падения котировок на прошлой неделе пришла пора искать выгодные объекты для инвестиций, и тут наилучший выбор - акции фармкомпаний, - считает аналитик CMC Markets Джаспер Лоулер. - При этом бумаги производителей сырья дешевеют с каждым днем".