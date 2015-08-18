Фунт стерлингов на шестинедельном максимуме против доллара

Фунт резко подскочил против всех основных валют после того, как в Великобритании вышли неожиданные данные об инфляции за июль. К 16.45 мск GBPUSD находится на отметке 1,5688; EURGBP рухнула до 0,7036 (-1%); GBPJPY подскочила до 195,13 (+0,63%).

Причиной такого впечатляющего прыжка стала вышедшая в Великобритании статистика по инфляции. Она оказалась на удивление высокой, разогнавшись до 0,1%, хотя экономисты прогнозировали нулевой уровень. Годовая базовая инфляция (без продуктов питания и энергоносителей) ускорилась до 1,2% (против 0,8% в июне). Поэтому трейдеры делают ставки на скорое увеличение процентной ставки Банка Англии. Сработал своеобразный коленный рефлекс — фунт вырос.

Напомним, замедление роста потребительских цен до сих пор удерживало Банк Англии от повышения процентных ставок впервые с 2007 года, причем в апреле впервые за полвека инфляция опустилась ниже нуля.