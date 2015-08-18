Американские фондовые рынки поднялись вчера по итогам торгов на 0,4-0,9%

Несмотря на то, что торговая сессия в понедельник началась с падения основных индексов из-за слабых отчетов о деловой активности в перерабатывающей промышленность в округе Нью-Йорка, рынки к концу сессии все-таки ушли в зеленую зону. Рост акций поддержали данные об усилении доверия среди жилищно-строительных компаний США до максимума почти за 10 лет. Отскок произошел при довольно слабых стимулах, однако из-за низкой торговой активности индексам удалось хорошо подняться.

И все же основным фактором роста остаются прогнозы касательно дальнейших действий ФРС — сейчас около половины участников рынка ждет первое повышение ставки уже в сентябре этого года.

По итогам торгов вчера индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,39%, Standard & Poor's 500 — на 0,52%, Nasdaq Composite — на 0,86%.

Акции Liberty Interactive Corp. упали вчера на 1,5%, когда компания сообщила о покупке онлайн-ритейлера Zulily Inc. за $2,4 млрд. Цена акций Zulily, наоборот, взлетела в понедельник на 49%.

Акции автопроизводителя Tesla Motors Inc. выросли на 4,9%, когда аналитики Morgan Stanley улучшили свои прогнозы по ним. Котировки акций Estee Lauder Cos. обвалились на 6,8%, потому что годовой прогноз компании оказался слабее, чем ожидали аналитики.