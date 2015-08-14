Европа готова дать Греции еще один бридж-кредит на €6 млрд

Если министры финансов еврозоны сегодня не согласуют третий пакет финпомощи Греции, то Афинам могут выделить в отдельном порядке еще один бридж-кредит на 6 млрд евро. О таких планах сообщает газета Bild. Отмечается также, что данный кредит выделят только на три месяца.

Очередная встреча министров финансов стран еврозоны состоится сегодня в Брюсселе. Кстати, только вчера министр финансов Греции Евклид Цакалотос говорил, что он против того, чтобы Греция брала дополнительные кредиты, чтобы расплатиться по неотложным долгам.

Несмотря на достижение принципиального соглашения сторонами о предоставлении Афинам помощи в 85 млрд евро, для выделения этих денег нужно урегулировать еще ряд технических моментов, а парламент должен принять закон о финансовой помощи. В греческом парламенте, однако, оппозиционно настроенные депутаты нарочно пытаются затянуть процесс принятия закона.

Предыдущий бридж-кредит на 7 млрд евро был выдан Греции в середине июля. Несмотря на достижение принципиального соглашения, 71% экономистов Bloomberg опасается, что Греция покинет еврозону к концу 2016 года, а почти половина экспертов уверена, что $85 млрд — недостаточная сумма для спасения греческой экономики.



Евро сегодня утром немного поднимается - к 8:28 мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,1156 (+0,05%).

