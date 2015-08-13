Индия и Китай опустили спрос на золото до 6-летнего минимума

Глобальный спрос на золото во втором квартале снизился до минимальной за шесть лет отметки. Потребители в Индии и Китае по-прежнему не выказывают энтузиазма в покупке золотых ювелирных изделий, монет и слитков, даже несмотря на упавшие цены.

Общий спрос составил 915 тонн — это на 12% ниже, чем за аналогичный период 2014 года. Из них глобальный спрос на ювелирные золотые изделия снизился на 14% в годовом выражении — до 513 тонн. Об этом сегодня в своем докладе сообщил Всемирный Золотой Совет (WGS).

“В минувшем квартале сложился сложный для золота рынок, особенно в Азии, на фоне событий в Индии и Китае», — говорит Алистер Хьюитт, глава отдела исследований рынков WGS.

Замедление экономического роста в Китае и крупные колебания на фондовом рынке испортили аппетит инвесторов к покупке золота. «В начале квартала растущие акции снизили интерес трейдеров к непроцентным активам — таким, как золото и ювелирные изделия. Потребители вкладывали свои средства в ценные бумаги. Однако в июне случился фондовый обвал, уничтоживший прирост капитала, полученный во время ралли. В итоге инвесторы не убежали в золото, а вообще перестали тратить свои доходы в ожидании будущих событий».

Спрос в Индии был затруднен из-за плохой погоды, которая снизила доходы фермеров в сельской местности. Сказываются и этнографические факторы: в ближайшее время в индийском календаре очень мало благоприятных дней для заключения брака, а ведь именно сезон свадеб обычно подстегивает спрос на золото в этой стране.

В итоге эти два рынка, на которые приходится почти половина мировых покупок золота, сильно надавили во втором квартале на спрос.

Глобальный инвестиционный спрос на физическое золото, включающий в себя слитки и монеты, упал на 11% до 179 тонн. Как и в предыдущие кварталы, инвесторы предпочитали золоту высокодоходные классы активов.

Среди центробанков чемпионами покупки слитков стали Россия и Казахстан, однако общий объем закупок в государственном секторе снизился на 13% в годовом выражении — до 137 тонн.

Сейчас, к 11.46 мск, золото с поставкой в декабре стоит 1 117,50 долларов за тройскую унцию, с начала торгов подешевев на 0,54%.