Мир не замечает, что Бразилия погрязла в экономических проблемах

Страна находится на грани экономического краха, и ситуация с каждым днем становится только хуже. Аналитики Morgan Stanley отмечают, что Бразилия сейчас находится под давлением сразу трех факторов: кризис кредитования развивающихся рынков, проблемы в Китае и изменение денежно-кредитной политики США. Эксперты из Goldman Sachs вообще недавно сказали, что в Бразилии наблюдается самый настоящий стагфляционный кошмар.

Второй квартал был ужасным для Бразилии - темпы роста экономики упали, резко ускорилась инфляция. Кроме этого, фискальный дефицит в стране в мае стал самым сильным за последние 11,5 лет — он достиг уровня 7,9% ВВП. Кроме того, президент страны Дилма Руссефф сейчас абсолютно не пользуется популярностью у жителей — ее действия одобряют всего 8% бразильцев. Кстати, в это воскресенье планируется общенациональная акция протеста.

Мировые инвесторы боятся, что политическая нестабильность затянет Бразилию в сильнейший экономический спад. Бразильский реал обесценился на 8,1% в июле, и это был самый большой спад среди 16 основных валют, за которыми следит Bloomberg.

С учетом всех этих событий, участие Китая в мировых валютных войнах – последнее, что было нужно Бразилии. По словам министра торговли Бразилии Армандо Монтейро, решение Китая девальвировать юань навредит экспорту продукции обрабатывающей промышленности страны. Курс бразильского реала будет падать - Goldman Sachs прогнозируют падение курса до 4 реала за доллар в течение года. Сейчас курс составляет 3,55 реала за доллар.

У Бразилии вообще не так уж много вариантов решения проблем и все они - не из самых приятных. Первый вариант — политический фон ухудшается, это приводит к потере управления и институциональному кризису (включая уход ключевых политиков), а затем и к ухудшению доверия инвесторов. Но этот вариант сильно ударит по умирающей экономике. Второй вариант — это потенциальная стабилизация политической картины страны, что обеспечит властям возможность реализовать необходимую денежно-кредитную политику.

В любом случае, реал будет дальше обесцениваться, потому что без этого нельзя вернуться к более сбалансированным результатам. При этом первый путь также может в итоге привести к стабилизации экономики, потому что разрушение основ дает возможность для хорошего отскока. Второй сценарий более мягкий, но он также поощряется политическими силами.

На фоне эскалации валютных войн экономика Бразилии фактически вошла в режим абсолютно свободного падения. Если ничего не изменится, то страна очень скоро получит "мусорный" статус.