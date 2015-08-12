На Московской бирже сегодня приостановились торги на 27 минут

Сегодня в 11:14 мск Московская биржа заметила сложности в подключении к торгам на срочном рынке у отдельных клиентов, а в 11:23 мск начались уже системные отключения клиентов от торгов. В связи с этим Московская биржа решила приостановить торги с 11:23 мск. По предварительной версии, причиной нештатной ситуации стала некорректная работа телекоммуникационного оборудования, что и привело к проблемам с получением рыночных данных клиентами.

К половине двенадцатого проблему устранили, как сообщает пресс-служба биржи, и уже в 11:34 система была доступна для снятия заявок. В 11:50 мск торги на срочном рынке Московской биржи возобновлены полностью. На остальных рынках торги проходят в штатном режиме.