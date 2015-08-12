Азиатские фондовые рынки продолжают падать

В среду на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона продолжилась депрессия. Народный Банк Китая позволил юаню упасть уже второй день подряд, поэтому рынки переживают серьезные потрясения.

Австралийский и новозеландский доллары торгуются на многолетних минимумах. Испуг переживают и валюты Юго-Восточной Азии: сингапурский доллар, индонезийская рупия, малайзийский ринггит — все они приблизились к уровню азиатского финансового кризиса 1998 года.

Shanghai Composite упал на 1,03%. Продолжают обваливаться акции авиаперевозчиков — как и вчера, на них давят опасения о росте расходов на топливо и по займам из-за ослабевшей валюты. China Eastern Airlines и China Southern Airlines потеряли по 6%, Air China подешевела на 4,4%. Аналитики Deutsche Bank пишут в своей записке для клиентов, что каждый процентный пункт амортизации юаня приводит к 6 — 10%-ному удешевлению китайских авиакомпаний.

Hang Seng упал на 2,4% до почти пятинедельного минимума. Сильные потери понесли компании по продаже недвижимости, просел игровой сектор.

Nikkei потерял 1,6%. Акции компаний, сотрудничающих с Китаем, упали. Так, Komatsu подешевела на 2,9%; Hitachi Construction Machinery – на 2,7%. Продолжили падение металлургические фирмы: JFE Holdings обвалилась на 7,1%; Japan Steelworks упала на 3,9%.

Нефтепромышленные компании Японии откликнулись на продолжение падения нефтяных цен: JX Holdimgs и Shoba Shell Sekiyu потеряли 1,4% и 2,6% соответственно.

В качестве луча света в темном царстве выступил производитель часов Seiko Holdings. Сильный квартальный отчет позволил компании подпрыгнуть вверх на 7,3%.

S&P/ASX 200 потерял 2,7%. Австралийские акции упали до четырехнедельного минимума, лидерами падения стали энергетический и ресурсный сектора. Их доля в главном австралийском индексе составляет более 30%, поэтому неудивительно, что ASX оказался весьма чувствительным к глобальной распродаже на рынке промышленных металлов и нефти.

Santos и Woodside Petroleum снизились на 4,9% и 3,8% соответственно. Тяжеловесы индекса BHP Billiton и Rio Tinto потеряли 5,4% и 4,3%.

Впрочем, понижательное давление слегка компенсируется прогрессом среди золотодобытчиков. Рост котировок золота позволил Evolution Mining вырасти на 1%, а Kingsgate Consolidated — подпрыгнуть на 9,1%.

Kospi снизился на 0,6%. Южнокорейский индекс сумел снизить потери почти вдвое к концу торговой сессии, но по-прежнему остается у самого низкого уровня с 12 марта.

Сталелитейная компания Posco потеряла 1%. Китайские события повлияли на розничный потребительский сектор. Производители косметики Amore Pacific и LG Household & Healthcare потеряли 6,1% и 2,9% соответственно.

Падению индекса препятствовали экспортеры: Hyundai Motor и Kia Motors выросли более чем на 5% каждый. Инвесторы делают ставку на то, что слабая вона повысит зарубежные продажи автомобилей.