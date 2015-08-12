ЦБ РФ: «Слабеющий юань не имеет прямого влияния на рубль»

В среду российский Центробанк заявил, что девальвация китайского юаня не будет иметь прямого влияния на российский рубль и финансовый рынок в целом.

«Объем сделок в юанях на внутреннем валютном рынке крайне мал по сравнению, например, с объемом сделок в долларах США или в евро», — говорится в заявлении российского регулятора.

Сегодня китайский юань достиг четырехлетнего минимума, падая уже второй день подряд. В мире растет напряженность, практически все мировые экономические издания пишут про то, что Пекин начинает новый раунд валютной войны. Во вторник в красной зоне закончили торги все основные фондовые площадки мира, обвалилась цена на промышленные металлы. При этом российская экономика, судя по заявлению Центробанка, от подобных потрясений надежно защищена.