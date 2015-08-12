В среду нефть WTI упала до $42,8, Brent – до $49,2 за баррель

Нефтяные котировки в среду утром обновляют свои рекордные минимумы — WTI, например, упала дальше самых низких отметок с 2009 года. Инвесторы находятся в сомнениях после выхода новостей о том, что ОПЕК повысила добычу нефти в июле до 31,5 млн баррелей в сутки. Кроме того, еще и Иран увеличил добычу до 2,86 млн баррелей в сутки, а это максимальный объем за последние три года.

К 10:09 мск фьючерсы на нефть Brent с поставкой в октябре упали до $49,42 за баррель, а рано утром падали до отметки $49,29. В то же время сентябрьские фьючерсы на WTI торговались на уровне $42,86 за баррель, прежде опускались до $42,81. По итогам вчерашней сессии контракт подешевел на 4,18% - до $43,08 за баррель.

Сегодня фондовые и сырьевые рынки продолжают падение также и после новостей из Китая, где центральный банк вновь снизил официальный курс юаня — еще на 1,6%. К утру юань уже упал на 1,94%, до 6,447 за доллар. "Китай делает это, чтобы стимулировать экономику. Это признак того, что рост в Китае замедляется, а торможение в Китае может означать ослабление спроса на нефть. Цены, вероятно, продолжат падать до тех пор, пока сохраняется текущий сценарий - с достаточным предложением и сомнительным спросом", - считает аналитик Fat Prophets Дэвид Леннокс.