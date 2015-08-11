Переживет ли ОПЕК обвал цен на нефть?

Сегодня в своем ежемесячном докладе о состоянии рынка нефти ОПЕК сообщила, что в июле добыча внутри картеля достигла 31,51 млн баррелей в день. Это самый высокий уровень с мая 2012 года. Увеличение по сравнению с июнем составило 101 000 баррелей в день. Сегодня добыча картеля на 1,5 млн баррелей в сутки выше установленного в июне порога добычи ОПЕК в 30 млн баррелей.

В прошлом ОПЕК могла удерживать цены на нефть на высоких уровнях, ограничивая добычу. Но нынешний обвал картель встретил сохранением уровня производства. Сейчас его стратегия — не защита высокой цены, а сохранение своей доли рынка. Поэтому сейчас на глобальной нефтяной арене сохраняется переизбыток производства. Сланцевая добыча в США и новые рекорды стран ОПЕК в сочетании с туманными прогнозами спроса привели к буквальному наводнению на нефтяном рынке. Результат — очередное резкое падение цены. Так, на сегодняшний день Brent снова вернулась к уровню 50 долларов за баррель.

Официальные прогнозы ОПЕК предполагают, что глобальный спрос на нефть вырастет в этом году на 1,38 млн баррелей в день. Однако при этом избыток черного золота, предлагаемого на мировой рынок, существенно перекрывает этот предполагаемый рост: во втором квартале он достиг 2,87 млн баррелей в день.

Несмотря на критическое удешевление нефти, производство в США тем временем оказалось на диво устойчивым. Сегодня в докладе ОПЕК говорилось, что в мае сланцевое производство сократилось на 260 000 баррелей в день, однако прогнозы на этот год предполагают рост на 1 млн баррелей/сутки, а в 2016 году американские сланцы будут выдавать еще на 320 000 баррелей больше.

Все это вызывает серьезное напряжение внутри организации. Сегодня два члена ОПЕК — Ливия и Алжир — заявили, что они поддерживают идею экстренного заседания группы и резкого разворота политики в сторону уменьшения производства. Эти призывы до сих пор отвергались странами Персидского Залива, имеющими самый крупный вес в картеле: Саудовской Аравией, Кувейтом и ОАЭ. Официальный источник из Кувейта сообщил сегодня прессе, что необходимости для встречи нет.

Постепенно накапливаются признаки разлада внутри ОПЕК: низкие цены — своеобразный тест на то, сохранит ли картель свою целостность. Многие члены организации не справляются с трудностями: инвестиции в нефтяную промышленность падают. За последний год количество инвестиций только на Ближнем Востоке составило всего лишь 57% от уровня прошлого года.

«Снижение инвестиций в проекты ожидается и дальше: мы видим падение доходов нефтяных компаний и наблюдаем крайне слабые перспективы рынка нефти», — говорят эксперты. — «Теперь бюджета многих небогатых нефтяных стран будет хватать разве что на поддержание добычи. Речь не идет о новых крупных проектах, разработке и разведке новых месторождений». В итоге в дальнейшем объем добычи внутри группы может и снизиться.

Очень серьезные потери несут страны Западной Африки. В Нигерии и Анголе стоимость глубоководных нефтяных проектов предполагает $70 за баррель — и это только для выхода на безубыточность. Здесь компании отложили разработку новых проектов общим объемом на 2,2 млрд баррелей нефти.

В Саудовской Аравии добыча по-прежнему остается вблизи рекордных уровней. Бюджет Эр-Рияда трещит по швам, но пока еще терпит. Однако надолго ли хватит саудитов — с учетом военной операции в Йемене и все выше поднимающего голову Исламского Государства под боком — непонятно. Поэтому вполне вероятно, что и здесь добыча будет снижена.