Азиатские индексы снизились на торгах во вторник

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Большинство азиатских фондовых площадок завершили сегодняшние торги снижением. Это происходит на фоне неожиданных новостей о том, что Народный Банк Китая удешевил юань сразу на 2%. Девальвация национальной валюты после очередного слабого статистического релиза была заявлена как очередной реформационный шаг к свободному рынку. Однако многие думают, что это приведет к началу серьезного снижения процентной ставки китайского регулятора.
- Shanghai Composite — один из немногих индексов, кому удалось завершить день в зеленой зоне. На новостях об обесценивании своей валюты китайский индикатор чисто символически по итогам дня прибавил 0,02%. День прошел на Шанхайской бирже очень нервно: индекс прыгал по извилистым тропкам между прибылями и убытками. Cамую неказистую динамику показали акции авиакомпаний: слабый юань приведет к росту расходов по займам и затрат на топливо. China Eastern Airlines и China Southern Airlines потеряли соответственно 7,4% и 6,8%. Air China подешевела на 5,6%.
- Hang Seng потерял сегодня 0,09%. Снизились акции финансовых и девелоперских компаний.
- Kospi потерял 0,8%. Южнокорейский индекс завершил день на свежем четырехнедельном минимуме, хотя в начале сессии он показывал 1%-ный рост. Снизились акции страховых, косметических, строительных компаний.
- ASX просел на 0,7%. Австралийский индекс ушел вниз вслед за кредиторами и операторами розничной торговли. National Australia Bank потерял 2,6%; Westpac и Australia and New Zealand Bank снизились более чем на 1% каждый. Розничные продавцы – к примеру, JB Hi-Fi (минус 7,3%) и Harvey Norman (минус 3,1%) — фиксировали прибыль, полученную в понедельник. А вот достижения в ресурсном секторе помогли ограничить биржевое снижение. BHP Billiton и Rio Tinto прибавили более 1% каждый, в то время как золотодобывающая Evolution Mining выросла на 5,8%.
- Nikkei потерял 0,4%. Японский индекс отделался сравнительно легко, но все равно снизился. Инвесторы пытаются оценить последствия девальвации юаня и, в мыслях о том, как она скажется на состоянии экспорта и экономики, на всякий случай фиксируют полученную ранее прибыль.