Азиатские индексы снизились на торгах во вторник

один из немногих индексов, кому удалось завершить день в зеленой зоне. На новостях об обесценивании своей валюты китайский индикатор чисто символически по итогам дня прибавил 0,02%. День прошел на Шанхайской бирже очень нервно: индекс прыгал по извилистым тропкам между прибылями и убытками.

Cамую неказистую динамику показали акции авиакомпаний: слабый юань приведет к росту расходов по займам и затрат на топливо.

и

потеряли соответственно 7,4% и 6,8%.

подешевела на 5,6%.