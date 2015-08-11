Американский рынок акций в понедельник неплохо подрос на позитивных новостях

Вчера, 10 августа, американские фондовые рынки закрылись в плюсе. Индекс Dow Jones Industrial Average подрос на 1,39%, Standard & Poor's 500 - на 1,28%, Nasdaq Composite - на 1,16%.

Фондовый рынок вырос после новости о крупнейшей сделке Уоррена Баффетта и его инвесткомпании Berkshire Hathaway, а также на новых сигналах о том, что повышение ставки ФРС в сентябре является пока не решенным делом. Зампредседателя Стэнли Фишер в интервью Bloomberg заявил, что экономика США близка к полной занятости, несмотря на то, что инфляция "остается очень низкой". Но потом добавил, что не ожидает первого повышения процентной ставки Федрезерва до того момента, пока инфляция не приблизится к плановым 2%. К слову, в последние месяцы инфляция в США упала практически до нуля, темпы роста потребительских цен превышали 2% только в апреле 2012 года.

Рынок все еще верит в более длительное сохранение ставок у нуля, даже несмотря на комментарии главы Федерального резервного банка Атланты Дэнниса Локхарта, который на прошлой неделе поддержал идею сентябрьского повышения. Вчера Локхарт сказал, что экономика США достаточно сильна, чтобы справиться с постепенным ужесточением денежно-кредитной политики. Следующее заседание ФРС будет 16-17 сентября.

Что касается Berkshire, то вчера стало известно о покупке им американского производителя оборудования для аэрокосмической и энергетической отраслей Precision Castparts Corp. за более чем $32 млрд (вместе с долгами — за $37,2 млрд). Акции Precision Castparts подскочили на 19%, помогая росту S&P 500. Акции Berkshire при этом упали всего на 0,1%.

Акции Boeing (один из заказчиков Precision Castparts) подорожали вчера на 2,4%, что помогло росту Dow Jones. Акции энергетических и сырьевых компаний в целом подорожали более чем на 2,5%.

Кроме того, акции Twitter Inc. в понедельник подскочили на 9,1%, когда компания сообщила о подписании многолетнего контракта с Национальной футбольной лигой США, а аналитики Monness, Crespi, Hardt & Co. повысили оценку акций Twitter. Акции Apple Inc. тоже очень хорошо подросли вчера — на 3,64%; в первую неделю сентября инвесторы ждут мероприятий от компании и выхода новых устройств. В ближайшее время ждем данных о розничных продажах в США в июле и предварительных отчетов о потребительском доверии в августе. Квартальные отчеты представят Kraft Heinz Co. и Macy's Inc.