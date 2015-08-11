Сентябрь? Какой сентябрь?

11.08.2015

EURUSD

R4 1.1280 максимум 29 июня

R3 1.1130 максимум 27 июля

R2 1.1085 максимум 29 июля

R1 1.1035 верхняя граница нисходящего канала

1.0970 текущая цена

S1 1.0925 минимум 10 августа

S2 1.0850 минимум 5 августа

S3 1.0820 минимум 20 июля

S4 1.0810 минимум 27 мая

Начало европейских торгов в понедельник протекало относительно спокойно. После массовой фиксации прибыли по шортам в пятницу вечером, участники рынка решили частично их восстановить в надежде на то, что уже отличившийся на прошлой неделе своими хищными заявлениями глава ФЕДа Атланты Денис Локхарт, а возможно и зам. главы ФЕДа Стэнли Фишер скажут что-то позитивное с намеком на сентябрь. Основания для таких предположений после очередного крепкого Non farm payrolls были, да и техническая картина вполне располагала к продажам: нисходящий канал, уровень 1.10 сверху и т.д. Действуя исходя из подобных рассуждений, медведей пришли к некогда крепкой поддержке 1.0920, но вот выступающие один за другим не оправдывали высокого доверия продавцов. Началось все с Фишера, который в своем телевизионном интервью не уставал повторять словосочетание «низкая инфляция», которая в тандеме с растущим рынком труда ставит перед ФЕДом сложную задачу и сделать шаг к нормализации монетарной политики в таких условиях довольно сложно. Опять нужны дополнительные данные. Затем он добавил, что невысокие инфляционные показатели — это временное явление, обусловленное давлением со стороны низких цен на нефть и другое сырье и когда-то ситуация нормализуется. Но это «когда-то», за шесть недель до очередного заседания FOMC прозвучало разочаровывающе как никогда.

Локхарт также в этот раз оказался более сдержанным в своих формулировках. Он отметил, что, начиная с декабря 2008 года, когда учетная ставка практически достигла нулевого уровня, американская экономика достигла внушительного прогресса, в том числе и благодаря агрессивной стимулирующей монетарной политике, которую в текущих условиях пора нормализовать. Однако процесс нормализации будет постепенным и у Федерального Резерва нет заранее определенной даты для его начала. Видимо, в прошлый вторник, когда он упомянул сентябрь, его неправильно поняли, это просто было его личное мнение о том, что уже, в принципе, следовало бы.

На этом фоне пара уверенно ворвалась в 1.10ую фигуру и практически достигла верхней границы нисходящего канала, абсорбировать предложение на продажу возле которой быкам с первой попытки не удалось. Но тем не менее, закрытие дня выше 1.10 состоялось, что само по себе является позитивным сигналом для покупателей, которые явно готовились предпринять очередной штурм, однако в азиатскую сессию их планы были нарушены Народным Банком Китая, решившим понизить официальный курс юаня почти на 2% одним махом, приблизив его к реальному, с целью подстегнуть падающий экспорт. Благодаря этому курс USDCNY вырос до трехлетнего максимума, а доллар, по-прежнему имеющий статус валюты убежища, начал свое укрепление по всему спектру рынка.

Техническая картина и торговая стратегия.

Если бы не возврат в 1.09ую фигуру, пара выглядела бы весьма позитивно. Однако, краткосрочный восходящий импульс пока заглох, благодаря чему я вышел из своей не совсем удачной короткой позиции от 1.0993 с минимальной прибылью, так как не уверен, что эффект от действия Китая еще не отыгран. Дневные индикаторы развернулись наверх, часовые в данный момент находятся вблизи нейтральных значений. Оптимальной торговой стратегией на сегодня выглядит работа от верхней границы среднесрочного нисходящего канала. Ближайшей целью для продаж при неудаче будут вчерашние минимумы около 1.0925. Пробитие канала создаст хороший сигнал на покупку, а прорыв уровня 1.1130 будет служить подтверждением и даст возможность перенести цели гораздо выше, как минимум в район 1.1280-1.1300.

Sell limit 1.1035, stop 1.1060, profit 1.0930

Buy stop 1.1060, stop 1.0985, profit 1.1120, 1.1280