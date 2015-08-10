Анонс важных событий и макростатистики на неделю с 10 по 14 августа

Главными моментами этой недели будут отчеты по объемам розничных продаж в США, которые выйдут в четверг, а также выступления должностных лиц ФРС в понедельник. В пятницу еврозона огласит данные по росту экономики за прошлый квартал. Кроме того, продолжаем оценивать дальнейшее падение цен на нефть, а на российском рынке — продолжающийся обвал рубля. На какие еще события и отчеты по макростатистике нужно обратить внимание на этой неделе?

В понедельник, 10 августа, Япония выпустила данные по текущему платежному балансу. Согласно отчетам, баланс счета текущих операций в июне снизился до 0,559 трлн иен (эксперты ожидали снижения с 1,881 трлн до 0,774 трлн иен). Кроме того, индикатор «Счет текущих операций платежного баланса» в прошлом месяце вырос меньше, чем ожидалось — до 1,3 трлн иен вместо 1,41 трлн.

Из значимых событий сегодня остались выступления губернатора Федрезерва Стэнли Фишера и глава ФРС Атланты Денниса Локхарта, за которыми будут внимательно следить инвесторы.

Завтра, во вторник, 11 августа, Австралия опубликует индекс делового доверия NAB. Эксперты ожидают, что показатель увеличится с 10 пунктов до 11. В Великобритании выйдет отчет по объемам розничных продаж в июле от BRC — прогноз на рост в 1%.

В еврозоне научно-исследовательский институт ZEW должен обнародовать доклад об экономических настроениях Германии: индекс текущих экономических условий (прогноз — 64,4 пункта) и индекс экономических настроений в августе (прогноз — 32 пункта после 29,7 пункта в прошлом месяце). Также институт опубликует общий индекс настроений по еврозоне (прогноз — 43,9 пунктов).

Вечером США опубликует предварительные данные по затратам на рабочую силу (прогноз — рост на 0,2%), а также данные об уровне производительности в несельскохозяйственном секторе за второй квартал. Американский институт нефти (API) выдаст свою версию по запасам нефти в США на прошлой неделе.

В среду, 12 августа, Банк Японии опубликует протоколы последнего заседания Комитета по денежной политике, и тем самым даст инвесторам больше представления о том, как чиновники видят экономику и какие рассматривают политические варианты. Кроме того, центробанк выпустит данные об объеме промышленного производства (за июнь) и индекс деловой активности в секторе услуг.

Австралия выпустит данные по стоимости рабочей силы и отчет о потребительских настроениях.

Китай опубликует данные по промпроизводству и инвестициям в основной капитал.

В Великобритании выйдет очередной отчет о занятости — средний уровень заработной платы (прогноз — рост на 2,8%), число заявок на пособие по безработице в июле (прогноз — 1,5 тыс. новых заявок) и уровень безработицы (прогноз — прежние 5,6%).

В США выйдут официальные данные по запасам сырой нефти на прошлой неделе и отчет об исполнении федерального бюджета страны.

Четверг, 13 августа, будет богат индексами потребительских цен (Германия, Франция, Испания). В Японии - данные по базовым заказам в машиностроении. В Швейцарии — индекс цен производителей.

ЕЦБ опубликует протоколы своего последнего политического заседания по монетарной политике.

В Канаде выйдет отчет об инфляции цен на новое жилье. А в США - данные по розничным продажам, первичным заявкам на пособие по безработице и ценам на импорт.

И, наконец, в пятницу, 14 августа, нас ждут отчеты по ВВП за второй квартал от Франции и Германии. Еврозона опубликует предварительные данные по экономическому росту за второй квартал, пересмотренные данные по потребительской инфляции и индекс потребительских цен.

Канада сообщит о производственных продажах, а США завершит неделю публикацией данных по ценам производителей, объему промышленного производства и потребительским настроениям.