Американские индексы завершили торги в минусе, рынок ждет повышение ставки ФРС

В прошлую пятницу американские фондовые индексы на закрытии торгов были в минусе, в принципе как и всю неделю в целом. Данные о рынке труда США за июль увеличили вероятность того, что Федеральная резервная система уже очень скоро перейдет к ужесточению денежно-кредитной политики — и возможно, даже на сентябрьском заседании решит поднять ставки.

По итогам торгов индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,27%, Standard & Poor's 500 — на 0,29%, а Nasdaq Composite — на 0,43%. Dow Jones падает седьмую сессию подряд, подобное падение в последний раз было только летом 2011 года, на фоне кризиса из-за превышения предела госдолга США. По итогам недели Dow Jones снизился на 1,8%, Standard & Poor's 500 — на 1,3%, Nasdaq — на 1,7%.

В США показатель недоиспользования трудовых ресурсов упал в июле до минимума 2008 года, а рост зарплат ускорился до 2,1% в годовом выражении, хотя и оказался слабее ожиданий. ФРС следит за всеми этими индикаторами, когда анализирует состояние экономики и принимает решения по монетарной политике. Количество рабочих мест в экономике США в июле выросло на 215 тыс. (прогноз - 225 тыс.), а безработица осталась на прежнем минимальном уровне в 5,3%.

"Инвесторы определенно поняли, что повышение ставки произойдет, и готовятся к этому", - говорит управляющий директор брокерской фирмы JonesTrading Том Картер.

Самыми слабыми в пятницу оказались акции производителей нефти - их индикатор в подындексе S&P 500 потерял 1,9%. Акции сервиса Groupon Inc. упали на 5,3%, хотя их скорректированные квартальные результаты совпали с ожиданиями рынка. Акции Hershey Co. подешевели на 2,7% из-за чистого убытка в прошлом квартале. Бумаги производителя видеокарт Nvidia Corp. взлетели на 12,4%, потому что чистая прибыль компании упала в 5 раз - до $26 млн, но выручка увеличилась с $1,1 млрд до $1,15 млрд. Акции медиакомпаний выросли в пятницу после значительного снижения в предыдущие две сессии: Time Warner прибавила 1,2%, 21st Century Fox — 2,8%.