Азиатские рынки акций слабо изменились в пятницу

По итогам торгов на фондовых площадках Азии в пятницу наблюдалось разнонаправленное движение, выросли рынки Китая и Японии. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific упал менее чем на 0,1%. Китайский индекс Shanghai Composite подрос на 2,26%, гонконгский Hang Seng - на 0,73%, когда прошла новость об увеличении средств для China Securities Finance Corp. на выкуп акций. На этих слухах акции китайской финкомпании East Money Information выросли в цене на 6,7%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix сегодня выросли на 0,29% и 0,34% соответственно. Тайваньский Taiex и южнокорейский Kospi упали на 0,1% и 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 2,41%, и это худшее движение индикатора с 2012 года.

Акции China Shipping Container Lines в пятницу подорожали на 10%, бумаги авиаперевозчика China Eastern Airlines - на 5,3%. Акции China Shenhua Energy Co. выросли на 4,2%.

Банк Японии по итогам сегодняшнего заседания решил придерживаться прежнего курса денежно-кредитной политики. Он сохранит ориентир увеличения денежной базы на 80 трлн иен ($640 млрд) в год. Акции японского разработчика компьютерных игр Konami упали на 2,5%, когда Morgan Stanley ухудшил рекомендации по акциям компании. Курс акций производителя фотокамер Konica Minolta упал на 8,5% из-за слабых отчетов за прошлый квартал, а бумаги его конкурента Nikon Corp. подорожали на 4,7% - компания повысила годовой прогноз прибыли.



Акции австралийского банка ANZ Bank упали на 7,5%, когда компания разместила на бирже новые акции на сумму 2,5 млрд австралийских долларов, чтобы повысить показатель достаточности капитала.