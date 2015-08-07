Азиатские рынки акций слабо изменились в пятницу

По итогам торгов на фондовых площадках Азии в пятницу наблюдалось разнонаправленное движение, выросли рынки Китая и Японии. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific упал менее чем на 0,1%. Китайский индекс Shanghai Composite подрос на 2,26%, гонконгский Hang Seng - на 0,73%, когда прошла новость об увеличении средств для China Securities Finance Corp. на выкуп акций. На этих слухах акции китайской финкомпании East Money Information выросли в цене на 6,7%.
Японские индексы Nikkei 225 и Topix сегодня выросли на 0,29% и 0,34% соответственно. Тайваньский Taiex и южнокорейский Kospi упали на 0,1% и 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 2,41%, и это худшее движение индикатора с 2012 года.
Акции China Shipping Container Lines в пятницу подорожали на 10%, бумаги авиаперевозчика China Eastern Airlines - на 5,3%. Акции China Shenhua Energy Co. выросли на 4,2%.
Банк Японии по итогам
сегодняшнего заседания решил придерживаться
прежнего курса денежно-кредитной
политики. Он сохранит ориентир увеличения
денежной базы на 80 трлн иен ($640 млрд) в
год. Акции японского разработчика
компьютерных игр Konami упали на 2,5%, когда
Morgan Stanley ухудшил рекомендации по акциям
компании. Курс акций производителя
фотокамер Konica Minolta упал на 8,5% из-за слабых
отчетов за прошлый квартал, а бумаги
его конкурента Nikon Corp.
подорожали на 4,7% - компания повысила
годовой прогноз прибыли.
Акции австралийского банка ANZ Bank упали на 7,5%, когда компания разместила на бирже новые акции на сумму 2,5 млрд австралийских долларов, чтобы повысить показатель достаточности капитала.