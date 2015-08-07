Американские рынки акций упали вчера по итогам торговой сессии

Индексы фондовых рынков снизились вслед за котировками акций медиакомпаний, которые представили разочаровывающие отчеты. Так, индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов опустился на 0,69%, Standard & Poor's 500 — на 0,78%, а Nasdaq Composite — на 1,55%.

Акции Viacom Inc. и 21-st Century Fox Inc., чьи квартальные отчеты не оправдали ожиданий экспертов, упали соответственно на 14% и 6,4%. Стоимость акций Time Warner опустилась на 0,8%, Walt Disney - на 1,8%.

Бумаги биотехнологических компаний также подешевели вчера. Акции Allergan упали на 5,1% из-за конфликтов его подразделения Actavis с министерством юстиции США. Бумаги других представителей сектора - Amgen, Celgene и Biogen - упали примерно на 3,5%.

А вот акции Transocean Ltd. и Michael Kors Holdings Ltd. подорожали в четверг более чем на 10% на позитивных итогах прошлого квартала. "То, что мы видим на рынке, похоже на панические покупки и панические продажи, - отмечает главный инвестиционный директор Greenwood Capital Associates Уолтер Тодд. - Реакция трейдеров на отчеты компаний является очень бурной, это касается как роста котировок бумаг, так и их падения".

Сегодня основное внимание рынка будет направлено на отчеты по безработице в США за июль, которые опубликуют днем. По прогнозам экспертов Bloomberg, число рабочих мест в США в июле выросло на 225 тыс., а безработица осталась на уровне 5,3%.

Вчерашние отчеты показали, что в стране сохранилось низкое число новых заявок на пособия по безработице (всего 270 тыс.).