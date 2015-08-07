Индексы Европы в четверг снизились на фоне слабых отчетов компаний

Фондовые индексы Западной Европы снизились вчера на фоне слабой отчетности компаний и падения цен на сырье. Так, сводный индекс Stoxx Europe 600 по итогам торгов снизился на рекордные за две недели 0,8%. Британский FTSE 100 в четверг упал на 0,08%, французский CAC 40 — на 0,09%, германский DAX — на 0,44%. Однако, фондовый индекс Афинской биржи вчера поднялся на 3,65% - некоторые инвесторы возвращаются на греческий рынок.

Вчера прошло заседание Банка Англии, где не приняли каких-либо изменений в денежно-кредитной политике. Глава центробанка Марк Карни сказал, что приближается момент повышения базовой ставки.

Кроме того, в четверг вышли отчеты, из которых стало известно, что объем заказов промпредприятий Германии в июне вырос на 2% в месячном выражении, хотя эксперты ожидали повышения только на 0,3%.

Акции BP Plc и Tullow Oil Plc вчера упали соответственно на 3% и 7,8% на фоне снижения нефтяных цен. Акции датской биотехнологической компании Novozymes упали на 13% из-за слабых отчетов за прошлый квартал. Компания Deutsche Post DHL сократила капитализацию на 3,6%, когда сообщила, что ожидает слабого роста прибыли по итогам года. Акции Munich Re подорожали на 1,5%, когда компания повысила годовой прогноз.



Бумаги горнорудного концерна Rio Tinto поднялись на 0,3% - хотя прибыль компании и рухнула на 43% в первом полугодии, но оказалась лучше прогнозов. Основные конкуренты - BHP Billiton и Glencore Plc - потеряли более 2% рыночной стоимости. Акции Randgold Resources Ltd. выросли в четверг на 0,8% на отчетах. Курс акций швейцарского страховщика Zurich Insurance Group AG упал на 4,6% после объявления слабых итогов.