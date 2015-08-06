EUR/RUB: Курс евро перешел отметку в 70 руб. Рубль продолжит падать

Курс евро на торгах Московской биржи в четверг днем впервые с марта перепригнул выше отметки в 70 руб. Так, к 13:45 мск пара EUR/RUB торговалась на уровне 70,158, по данным биржи. Утром сегодня курс доллара превысил уровень в 64 руб. Сейчас пара USD/RUB торгуется на уровне 64,37.

Рубль не смог удержаться на «отвоеванных» позициях и снова обвалился. Эксперт Larson&Holz Владимир Кузовлев говорит, что «данные по запасам нефти в США, опубликованные вчера вечером, оказались на удивление позитивными. Но, вопреки ожиданиям, данные не смогли оказать позитивного воздействия на рынок черного золота». Чтобы переломить тенденции, нужны более существенные поводы, чем просто еженедельная статистика по запасам. Пока в ближайшее время их не ожидается, а значит, надо готовиться к тому, что отрицательная динамика сохранится. По прогнозу эксперта, курс доллара будет выше 60 рублей, а евро будет торговаться в диапазоне 65–69.

По мнению аналитика из Нордеа Банка Дмитрия Савченко, технически у рубля есть цели на отметке 66 против доллара. По словам эксперта, фундаментально рубль уже сейчас несколько перепродан, хотя и может пребывать в таком состоянии очень долго. Разворот произойдет только при стабилизации нефти Brent выше $50 за баррель.