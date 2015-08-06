Биржа Греции растет, а рынки Европы в основном падают в четверг днем

В четверг, 6 августа, основные фондовые индексы Европы показывают отрицательную динамику после выхода статистики из Великобритании, которая оказалась хуже прогнозов. Так, к 12:47 мск британский индекс FTSE 100 упал на 0,43%, французский CAC 40 — на 0,1%, немецкий DAX — на 0,11%, а вот фондовый индекс Афинской биржи ASE после трех дней серьезного падения перешел к росту, увеличиваясь на 3,26%.

Сегодня национальное статистического бюро Великобритании опубликовало отчеты, согласно которым объем промышленного производства в июне неожиданно упал на 0,4% в месячном выражении, но в годовом выражении рост составил 1,5%. Эксперты ожидали увидеть показатели в 0,1% и 2,2% соответственно.

Рынок также ждет итогов заседания Банка Англии, которые выйдут в 14:00 мск. По прогнозам, регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых и подтвердит общий объем выкупа активов с рынка в 375 млрд фунтов стерлингов.

"В настоящий момент я предпочитаю DAX индексу FTSE, главным образом из-за того, что первый менее подвержен ослаблению цен на сырье, оказывающему давление на британский индекс", - говорит аналитик из Hantec Markets Ричард Перри.