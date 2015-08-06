Через месяц нефть из Саудовской Аравии подорожает для азиатских покупателей

С сентября Саудовская Аравия вновь изменит цены на все виды нефти, которые экспортируются в страны Азии - ее основной рынок сбыта. В то же время, цены на "легкую" и "среднюю" нефть для США не изменятся, о чем сообщает госкомпания Saudi Aramco.

Так, для азиатских клиентов нефть Arab Light, Extra Light и Medium станет дороже на $0,5 за баррель, и тогда премия к средней цене нефти Омана и Дубая (эталон для нефтяных трейдеров Азии) составит от 40 центов для Light до $1,6 за баррель для Super Light.

"Повышение цен сбыта - сложное решение для Aramco", - говорит независимый аналитик Эссам аль-Марзук, бывший вице-президент Kuwait Petroleum Unternational Co.

Американские покупатели почти не почувствуют изменения: стоимость нефти Light не изменится и в следующем месяце будет на $1,55 за баррель выше индекса ASCI, нефть Medium тоже останется на августовском уровне, но вот дисконт на марку Heavy снизится на 20 центов за баррель, а нефть Extra Light подорожает сразу на 70 центов.

Для клиентов из стран Северо-западной Европы большинство видов саудовской нефти в сентябре, наоборот, будет дешевле. Для покупателей из Средиземноморья цены снизятся на $1,2 за баррель и больше.



К 12:27 мск фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне $49,74 за баррель, на WTI - на уровне $44,98 за баррель.

