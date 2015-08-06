Объем производственных заказов в Германии превзошел ожидания рынка

Сегодня утром вышли отчеты, согласно которым в июне объем заказов германских промышленных предприятий вырос на 2% в месячном выражении. Такие данные опубликовало министерство экономики ФРГ. В среднем аналитики Bloomberg прогнозировали повышение всего на 0,2-0,3%. В годовом выражении индикатор подскочил на 7,2% (вместо ожидаемого подъема на 5,2%).

В июньском росте заказов германских промышленных предприятий аналитики видят признак уверенного роста крупнейшей по величине ВВП страны еврозоны. По оценкам экспертов, рекордно низкая безработица в Германии, стимулирующие программы ЕЦБ и низкие цены на нефть поддержат подъем немецкой промышленности.

"Фундаментальные показатели германской экономики устойчивы. Наблюдается резкое снижение цен на энергоносители, что окажет поддержку экономике; евро у нас слабый, и, конечно же, процентные ставки невероятно низкие", - говорит старший экономист ABN Amro Bank Алине Шуйлинг.

После выхода отчета пара EUR/USD поднялась до максимума сессии 1,0930, однако затем евро начал слабеть и к 11:00 мск пара торговалась на уровне 1,0890 (-0,14%).