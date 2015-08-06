Нефтяные котировки немного выросли на новости о сокращении запасов в США

В четверг утром к 9:09 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась до $49,71 за баррель (+0,16%). Цена фьючерсов на WTI немного упала — до $45,13 за баррель (-0,04%). Мировые цены на нефть показывали положительную динамику сегодня после выхода статистики по запасам "черного золота" в США. Коммерческие запасы нефти в США (кроме стратегических резервов) за прошлую неделю сократились на 4,407 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали сокращения запасов только на 1,494 млн баррелей — до 458,2 млн баррелей.

При этом добыча нефти в США на той неделе выросла на 0,55%, на 52 тыс. баррелей в сутки. Запасы бензина выросли на 0,8 млн баррелей — до 216,7 млн баррелей.

"Цены на нефть продолжают оставаться на низком уровне с упором на перенасыщение", — говорит глава нефтяного и газового сектора Азиатско-Тихоокеанского региона компании EY Санджив Гупта. Эксперт предполагает, что завтрашние данные по рынку труда за июль могут сильно повлиять на стоимость нефти.

А сильная статистика из США поддержит рост доллара, а значит убедит ФРС в необходимости повышения процентной ставки. Сейчас сильный доллар препятствует покупке нефти, оцененной в долларах, за пределами США.

Однако уже в 9:15 мск цены на фьючерсы Brent упали на 0,31% - до $49,47 за баррель, а WTI – на 0,55%, до $44,9 за баррель.