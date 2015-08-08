Фондовый рынок Китая: а был ли пузырь?

Даже несмотря на сильный обвал китайского рынка акций, а перед этим — резкий взлет котировок, часть экспертов говорит, что настоящего пузыря на китайском рынке вовсе и не было. К примеру, эксперты крупного и уважаемого фонда Oppenheimerfunds провели исследование китайского фондового рынка и сделали заключение: какое-то время рынок будет нестабильным, но в конечном счете ситуация стабилизируется. Все дело в том, что в настоящее время регуляторы ввели множество ограничений на действия участников, поэтому мы и наблюдаем сильные и порой очень хаотичные движения. Аналитики фонда уверены, что финансовый сектор не влияет на реальную экономику в Китае.

Касательно пузыря на фондовом рынке, то, по мнению аналитиков Oppenheimerfunds, его по-настоящему никогда и не было. Было, конечно, динамичное ралли, которое привело к очень сильному отклонению цен многих акций от их оправданных уровней, но это не было надуванием пузыря. Например, несмотря на падение цен на сырье, акции многих сырьевых компаний показали хороший рост, а некоторые компании со слабыми отчетами добивались роста своих акций путем простой смены названия.

И, наконец, этот «недопузырь» по сравнению с другими пузырями в истории мировых финансовых рынков показал рост китайского рынка вовсе не такими масштабными темпами. А обвал, о котором все говорили после резкого снижения индексов, сильно отличается от падения рынка в 1993, 2001 и 2008 годах. На рынке в этот раз было огромное количество частных инвесторов, которые и потерпели больше всего потерь. И неудивительно - многие ведь использовали кредитное плечо. Недавно только говорили, что в Китае было открыто более 60 млн брокерских счетов, чьи владельцы покупали акции в основном на заемные средства. По другим данным, в фондовом ралли принимали участие всего 10% населения страны.

С другой стороны, существует мнение, что власти Поднебесной специально не дали возможности дальнейшего роста своего рынка, чтобы минимизировать масштаб бедствия. Может быть, даже хорошо, что падение произошло именно сейчас, а не когда урон был бы намного губительнее. На этой неделе Китай ввел новые ограничения на рынке акций, чтобы стабилизировать падающий рынок. Сейчас власти борются со спекулянтами - крупнейшие брокерские компании больше не дают возможности трейдерам играть на понижение.

С июньских пиков китайский фондовый рынок уже упал примерно на 30% и в данный момент стабилизация финрынка — одна из ключевых задач власти, потому что многие и так уже потеряли доверие к рынку — как китайские, так и зарубежные игроки.