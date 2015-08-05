Инвесторы-иностранцы спешно покидают Афинскую биржу

В понедельник греческая биржа начала работу спустя пять недель перерыва и сразу обвалилась на 23%. Такое падение индекса Афинской биржи связано с тем, что иностранные инвесторы уходят с биржи, боясь "стрижки" вкладов, и на фондовом рынке остаются только греческие инвесторы — так считает Димитра Галанаки, ответственная за связи информагентства e-inon.gr с финансовыми учреждениями. Второй день работы биржи также завершился снижением индекса.

"Падение было ожидаемым, потому как поручения на продажу акций были выданы до закрытия биржи на каникулы. Что касается снижения индекса, 700 единиц — это нормальный уровень для греческой фондовой биржи", — говорит Галанаки. На вопрос, было ли ожидаемым падение на 23% в понедельник, она ответила, что для этого и установили рамки в 30%: "Знали, что будет падение и до закрытия биржи. Снижение на 30% не является свободным падением, оно должно быть 60%, но "потолок" установили в 30%". По ее мнению, падение было логичным, т.к. еще не проводились оценки банков, а их рекапитализация не может быть проведена без оценки.

Сейчас все ждут "стрижки" депозитов, поэтому падение рынка продолжится. По соглашению с кредиторами она может быть проведена в январе следующего года или чуть позже — но не в этом году точно. Именно поэтому иностранные инвесторы распродают акции и уходят с биржи.

