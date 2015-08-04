Греческие переговоры продолжаются: завтра начнут составлять проект соглашения

В планах Греции - завершить переговоры с кредиторами о новой программе помощи до 18 августа. Составление проекта соглашения начнется уже в среду, как сообщает MarketWatch.

Похоже, очередной этап переговоров между Грецией и представителями "тройки" (Еврокомиссия, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд) подходит к концу. Вторая стадия переговоров включает в себя обсуждение деталей финального соглашения, в рамках которого стране выделят 86 млрд евро.

Напомним, почему Греция хочет завершить переговоры до 18 августа — ей необходимо уже 20 августа перевести в ЕЦБ очередной платеж в 3,2 млрд евро по кредиту. Однако, если соглашение о программе помощи еще не будет достигнуто, Греции, скорее всего, выдадут еще один бридж-кредит, считают эксперты.