Америка не поддержала позитива, ее рынок акций упал вчера по итогам сессии

В понедельник торги акциями на американских фондовых площадках завершились в минусе. Инвесторы реагируют на обвал нефтяных цен и противоречивые данные о доходах и расходах американских потребителей. Кроме того, рынок смутили данные по деловой активности в производственном секторе.

По итогам торгов вчера индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,52%, Standard & Poor's 500 снизился на 0,28%, а Nasdaq Composite упал на 0,25%. По сравнению с маем, доходы населения США в июне выросли на 0,4% (аналитики прогнозировали только 0,3%), однако расходы американцев в июне увеличились на 0,2%, что соответствует ожиданиям рынка. Индекс производственной активности в США от Института управления поставками (ISM) в июле опустился до 52,7 пункта по сравнению с 53,5 пункта в июне. Эксперты не ожидали таких изменений.

Вчера сильнее всех упали акции Chevron Corp. (-3,3%) и Apple Inc. (-2,4%), причем Apple перешла к коррекции - снижение стоимости ее акций с февральского пика составило 11%. Акции Tyson Foods Inc. рухнули на 10% из-за слабой квартальной отчетности. Бумаги авиакомпаний США подорожали на фоне снижения цен на нефть: American Airlines Group Inc. прибавила 4%, Delta Air Lines Inc. - 3,1%. Акции Fiat Chrysler Automobiles NV выросли на 2,2%, так как компания увеличила поставки автомобилей в США в июле на 6,2%. Акции перестраховщика PartnerRe Ltd. подорожали на 2,4%, когда компания приняла предложение о поглощении за $6,9 млрд от итальянской инвестгруппы Exor SpA.

После того, как греческая биржа начала работу, мировые рынки отреагировали на это по-своему. К примеру, бумаги биржевого фонда греческих компаний Global X FTSE Greece 20 ETF упали на 2,7% в Нью-Йорке, а ADR крупнейшего банка страны National Bank of Greece SA опустились на 6%.