Почти все европейские фондовые рынки выросли в понедельник, кроме рынков Лондона и Афин

Вчера фондовая Европа завершила торги в основном в зеленой зоне благодаря позитивной корпоративной отчетности, но британский и греческий рынки акций закрылись в минусе. Сводный индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,8%. По итогам торгов германский DAX поднялся на 1,19%, французский CAC 40 — на 0,75%, британский FTSE 100 упал на 0,11%, греческий ASE — на 16,23%. Рынок в Афинах вчера открылся спустя пять недель вынужденного простоя и сразу обвалился почти на 23%. Котировки акций греческих банков Piraeus Bank SA и National Bank of Greece падали на 30%.

Больше всего упали котировки акций европейских сырьевых компаний и акции автопроизводителей — все из-за слабых отчетов из КНР, которые в очередной раз подтвердили ослабление китайской экономики. Акции Anglo American в понедельник упали на 4%, Glencore — на 3,7%, BHP Billiton — на 3,9%, Rio Tinto — на 2,2%. Бумаги PSA Peugeot Citroen подешевели на 1,5%.

Ценные бумаги банков HSBC и Commerzbank, которые вчера показали свои квартальные отчеты, наоборот, выросли на 0,3% и 2,3% соответственно.