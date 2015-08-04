Резервный банк Австралии объявил решение по процентной ставке

Сегодня рано утром Резервный банк Австралии опубликовал новые отчеты по розничным продажам и сальдо торгового баланса. Национальное статистическое бюро сообщает, что внешнеторговый дефицит Австралии по итогам июня 2015 года составил 2,933 млрд австралийских долларов (около $2,14 млрд). Эксперты ожидали увидеть показатели похуже — на уровне $3,1 млрд.

В то же время выяснилось, что дефицит торговли Австралии в мае-июне вырос на 10%. Объем экспорта в июне увеличился на 3% в месячном выражении и составил $26,348 млрд, объем импорта вырос почти на 4% - до уровня $29,281 млрд.

Объем розничных продаж в июне оказался лучше ожиданий - он вырос на 0,7% вместо прогнозируемых 0,5%. Кроме того, предыдущий показатель был пересмотрен с 0,3% до 0,4%.



Резервный банк Австралии решил сохранить процентную ставку на уровне 2%, как и ожидали эксперты. К 9:25 мск пара AUD/USD торговалась на уровне 0,7379, показывая при этом рост на 1,28% - пара поднимается на решениях центробанка Австралии.