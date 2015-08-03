Анонс важных событий и макростатистики на неделю с 3 по 9 августа

Главными темами этой недели остаются греческие переговоры (переговоры продолжаются), падение цен на нефть, а на российском рынке — обвал рубля после снижения базовой процентной ставки ЦБ РФ. На какие события и отчеты нужно обратить особенное внимание на этой неделе?

Сегодня, в понедельник, после пятинедельного перерыва начинает работу афинская фондовая биржа, но с достаточно жесткими ограничениями. Китай уже отчитался по активности в производственном секторе (индекс оказался ниже прогнозируемых отметок — 47,8 вместо 48,3).

Индексы деловой активности в производственном секторе за июль опубликуют сегодня также Италия, Испания, Швейцария, Франция, Германия и Великобритания. Общий показатель по еврозоне также будет обнародован в 11:00 мск.

Канадские рынки в понедельник будут закрыты в связи с национальным праздником. В США вечером опубликуют данные по личным доходам и расходам, а также PMI региона.

Во вторник, 4 августа резервный банк Австралии объявит решение по процентной ставке (прогноз — ставка останется на уровне 2,00%), а также опубликует данные об объеме розничных продаж и сальдо торгового баланса в июне. В Великобритании выйдут отчеты по рынку жилья и индекс деловой активности в строительном секторе.

В США выпустят отчет по объему промышленных заказов и данные о запасах сырой нефти от Американского института нефти (API).

В среду, 5 августа в Германии состоится заседание Совета управляющих Европейского центрального банка. В Швейцарии выйдет индекс потребительских цен за июль, индексы деловой активности в секторе услуг — в Китае, Испании, Италии, Франции, Германии, Великобритании. Также будет обнародован композитный индекс деловой активности от Markit за июль.

Из США ждем отчеты ADP об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе в июле (прогноз — 215 тыс. после 237 тыс. в июне). Также выйдут американские и канадские данные по торговому балансу, а также официальные данные по запасам сырой нефти и индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM.

Четверг, 6 августа тоже начнется с австралийских данных по безработице (ждут прирост рабочей силы на 15 тыс. в июле и уровень безработицы на прежнем уровне в 6,0%). В Германии выйдут отчеты по объему заказов в промышленности. Швейцария выпустит индекс потребительского доверия от SECO. Великобритания также отчитается по объемам промышленного производства, объемам производства в обрабатывающей промышленности.

Банк Англии объявит решение по процентной ставке и опубликует отчет по инфляции. После заседания Марк Карни выступит с заявлениями и ответит на вопросы журналистов на пресс-конференции.

В США основным будет отчет по числу первичных заявок на получение пособия по безработице.

И, наконец, в пятницу, 7 августа Банк Австралии опубликует доклад по денежно-кредитной политике, а Банк Японии объявит решение по процентной ставке и проведет пресс-конференцию. В Швейцарии опубликуют данные по объему валютных резервов и отчет об уровне безработицы. В Канаде - данные по объему разрешений на строительство и отчет по занятости.

США завершит неделю выпуском отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе, объявит данные по уровню безработицы за июль.

В субботу, 8 августа, в Китае выйдут данные по объему экспорта и импорта в июле, а также сальдо торгового баланса. В воскресенье — индекс потребительских цен и индекс цен производителей в Китае.